السعودية اليوم / الفلبين تسجل 4650 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4650 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 173.774 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2795 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 113.481 حالة .

// انتهى //

13:16ت م

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مانيلا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4650 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 111 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 173.774 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2795 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 113.481 حالة .// انتهى //13:16ت م0204

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