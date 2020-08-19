السعودية اليوم / بلدية الشوقية بمكة تنفذ حملة على المطاعم لرصد المخالفات



مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم ، حملة على المطاعم لرصد المخالفات ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن عي الحربي، أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 3 مطاعم لوجود عدة مخالفات صحية أبرزها، تدني مستوى النظافة العامة في ثلاجات الحفظ وإعادة تجميد اللحوم والخضروات المستخدمة، مشيراً إلى إتلاف ومصادرة 120 كيلوجراماً من الخضار الفاسدة، و32 كغم من اللحوم المعاد تجميدها .

وأكَّد الحربي أن الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لاتزال مستمرة على المطاعم وجميع المنشآت الغذائية، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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13:07ت م

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