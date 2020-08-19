السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يعتمد حركة نقل وتجديد وتكليف 228 من القيادات المدرسية



ظهران الجنوب 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي اليوم، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1442هـ , حيث شملت الحركة 228 قائداً وقائدةً ووكيلاً ووكيلة .

وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية حسن بن شتوي، أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفاً جديداً لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية، متمنياً للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وأكد العلكمي على الدور الهام للمكلفين في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة التعليم وصولًا للأهداف المنشودة، مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق -بإذن الله- التطلعات المنشودة منها .

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13:04ت م

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