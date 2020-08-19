شكرا لقرائتكم خبر عن يستقبل السياح في أكتوبر.. تطوير منتجع سياحي في وادي عشار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإحدى العلامات الفندقية عن انطلاق أعمال البناء الخاصة بتطوير منتجع مستدام يضم 100 غرفة، وذلك في وادي عشار بمحافظة العلا.

وشهدت محافظة العلا، التي تقع في شمال غرب المملكة وتضم أول موقع يسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة، تطوراً في مجال السياحة في السنوات الأخيرة، ومن المقرر إعادة افتتاحها للبدء باستقبال السياح في أكتوبر من هذا العام.

ومن المخطط أن تنتهي هابيتاس من العمل على 50 غرفة في الربع الأول من عام 2021م، حيث ستعمل على دعم المجتمع المحلي من خلال تمكين النشاطات الاقتصادية الصغيرة ضمن القطاعات الكبيرة المختلفة كالفندقة والسياحة والضيافة، مما يعكس المنهجية المشتركة بين هابيتاس والهيئة الملكية لمحافظة العلا المتمثلة باستهداف تنمية اجتماعية مستدامة وشاملة.

وترتكز رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير محافظة العلا عبر مبادئ وأساليب التنمية المستدامة وإضفاء لمسات سياحية بسيطة تحافظ على النمط الطبيعي للمنطقة، في حين تختص شركة هابيتاس بمجال الضيافة واشتهرت بسعيها لتغيير مفهوم الرفاهية من خلال التركيز على الروابط الإنسانية والاستدامة والتجارب السياحية المتكاملة في مدينة تولوم في المكسيك وغيرها من الوجهات السياحية الفريدة في آسيا وأفريقيا.