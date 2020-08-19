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2020-08-19 حاولا تهريب 37 كيلو حشيش سيرًا على الأقدام في جازان! جرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود حاولا تهريب كمية من مادة الحشيش المخدّر. وصرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان – محافظة الداير – ألقت القبض – بفضل الله – على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود – (إثيوبيي الجنسية) وذلك أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.



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