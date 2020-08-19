اتفاق مع شيفرون بشأن المنطقة المقسومة وإنتاج النفط يتضاعف

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الوزراء أمس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اتفاق مع شركة شيفرون العربية السعودية بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.

وبحسب بيان مجلس الوزراء تمت ”الموافقة على تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 59 ) وتاريخ 9 / 9 / 1429هـ.”.

وكشف مصدر نفطي مسؤول، أن إنتاج الكويت والسعودية من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المقسومة تضاعف خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 200 ألف برميل يومياً من حقلي الخفجي والوفرة.

Advertisements

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن المصدر القول، إن نصيب الكويت من الإنتاج وصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

وأوضح المصدر أن إنتاج حقل الخفجي المشترك وصل إنتاجه إلى 120 ألف برميل يومياً (60 ألفاً نصيب الكويت)، فيما بلغ إنتاج حقل الوفرة نحو 80 ألف برميل يومياً (40 ألفاً نصيب الكويت).

ومالت أسعار النفط الخام إلى الاستقرار النسبي بعد مكاسب جيدة عقب تقديرات أولية لـ”أوبك +” تفيد بأن المنتجين حققوا مستوى امتثال مرتفعاً في تخفيضات الإنتاج، بينما يقاوم المكاسب السعرية استمرار الإصابات الواسعة بجائحة كورونا وتأثيرها السلبي الواسع في الطلب العالمي على الوقود.

وتنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الـ21 للجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا عبر الإنترنت لبحث تطورات وضع السوق وبيانات العرض والطلب والمخزونات في ضوء ما تم من تخفيف قيود خفض الإنتاج ابتداء من الشهر الجاري.

شارك الخبر







