تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 19 أغسطس 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، متأثرة بهبوط سعر المعدن الثمين عالميا إلى ما دون 2000 دولار للأوقية.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 239.44 ريال (63.85 دولار) مقابل 241.33 ريال (64.47 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية إلى 209.51 ريال (55.87 دولار) مقابل 211.17 ريال (56.31 دولار)، أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 179.58 ريال (47.89 دولار) مقابل 181.01 ريال (45.26 دولار)، أمس.

وسجلت أوقية الذهب 7447.5 ريال (1986 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1676 ريال (446.96 دولار).

وعالميا، نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة) اليوم في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى2002.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج من ديليفكس "الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار".

وتابعت "سجل الذهب مكاسب 3% في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.