السعودية | صورة تاريخية للملك خالد بن عبدالعزيز والملكة «إليزابيث» في لندن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:52 صباحًا, 19 أغسطس 2020 م نشرت «دارة الملك عبدالعزيز» صورة تاريخية تجمع الملك خالد بن عبدالعزيز بالملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، في لندن عام ١٣٩٩هـ/1979م. وقال الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على موقع «تويتر»: «الملك خالد بن عبدالعزيز والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، والأمير سلطان بن عبدالعزيز في لندن عام ١٣٩٩هـ/(١٩٧٩م)».

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