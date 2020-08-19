شكرا لقرائتكم خبر عن يتضمن المطبوعات.. طرح مسودة "نظام الإعلام" لمرئيات العموم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن طرح مسودة مشروع "نظام الإعلام"، داعية جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال لإبداء أطروحاتهم والإدلاء بمرئياتهم حيال النظام . ويهدف المشروع لضم نظاميّ المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع ليكون اختصاصاً موحّداً ليشمل المحتوى الإعلامي كاملاً؛ تشرف عليه الهيئة . وتأتي مبادرة طرح مسودة المشروع للعموم إرساءً لقواعد الشفافية المطلوبة، والاستفادة من وجهات النظر المشاركة، بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة. وتتلقى الهيئة الملاحظات والاقتراحات خلال 30 يوماً عبر عنوان البريد الالكتروني: [email protected]، ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع من خلال الرابط: https://www.gcam.gov.sa/ar/MediaCenter/Pages/NewsDetails.aspx?ItemID=31.

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