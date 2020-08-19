إحالة محامٍ بالفتوى والتشريع إلى المحكمة بعد تغريدة مسيئة للقضاء

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مصدر في النيابة العامة بالكويت أنه تمت إحالة محامٍ بإدارة الفتوى والتشريع إلى المحكمة المختصة لإساءته للقضاء عبر تغريدة مسيئة للسلطة القضائية وأعضائها.

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وقال المصدر، إن إدارة الجرائم الإلكترونية رصدت تغريدة مسيئة للسلطة القضائية من قبل المتهم، وهو الأمر الذي شكل إساءة بالغة للسلطة القضائية وخروجًا عن القواعد القانونية المقررة للتعليق الموضوعي على الأحكام.

وبحسب ما نقلت “القبس” عن المصدر، فإن المحامي المتهم اعترف بتدوين التغريدة بحسابه الخاص بتويتر.

كما أحالت النيابة العامة كذلك أحد المحامين، إلى المحكمة المختصة بعد نشره تغريدة مسيئة للسلطة القضائية ورجالها وبما يشكل إساءة بالغة يحظرها القانون وتجاوزًا للحدود المقرر قانونًا للنقد المباح، وقد اقترنت تلك التغريدات (بمنشن) لحسابات وهمية دأبت على الإساءة للكويت ورجالها عبر حساباتهم المذكورة.

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