- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الفرق بين درجات الحرارة في طوكيو والرياض وتأثير صادم للرطوبة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفرق بين درجات الحرارة في طوكيو والرياض وتأثير صادم للرطوبة!
طوكيو 34 درجة اليوم تشعر وكأنها 39
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح حساب اليابان بالعربي الفرق بين درجات الحرارة في طوكيو والرياض، ضاربًا مثلًا بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء.
وقال حساب اليابان بالعربي على موقع تويتر، : طوكيو: 34 درجة، تشعر وكأنها 39، الرطوبة 50% أما الرياض فهي 37 درجة، تشعر وكأنها 37، الرطوبة 10%.
ولفت إلى أن لهذا السبب فالحر خانق في اليابان بسبب الرطوبة وهو ما يؤثر على صحة الإنسان.
طقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وبحسب توقعات الأرصاد، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.
وأشار التقرير بشأن طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الفرق بين درجات الحرارة في طوكيو والرياض وتأثير صادم للرطوبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.