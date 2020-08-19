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البيئة تدعو صغار مربي الماشية إلى تحديث بياناتهم .. هنا الرابط
أهم البيانات المطلوبة هي رقم الهاتف ورقم الآيبان
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية بالمسارعة في تحديث بياناتهم على بوابة الدعم بالبرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.
ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أنه تبقى 40 يومًا فقط على تحديث بيانات المستفيدين، حيث أن أهم البيانات المطلوب تحديثها هي رقم الهاتف ورقم الآيبان، علمًا بأن الدعم سيتوقف عن المستفيد في حال عدم تحديث البيانات في الفترة المحددة.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن هناك 10 خطوات لتحديث بيانات مستفيدي دعم صغار مربي الماشية، وهي كما يلي:
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