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2020-08-19 إعادة فرش توسعات المسجد النبوي وساحاته وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة إعادة فرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد ابتداءً من صلاة الفجر لغرة محرم 1442هـ وفق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقالت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم فرش 7000 سجادة في التوسعات والساحات، حيث من المقرر أن يكون هناك 3 مصلين على السجادة الواحدة وأيضًا 180 سم2 مسافة فاصلة بين كل مصلٍ. ونشرت الإمارة صورًا تبين عملية إعادة فرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد.



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