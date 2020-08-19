كل ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني سعره وموعد طرحه وجرعاته

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركة الأدوية الصينية سينوفارم Sinopharm إن اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزًا بحلول ديسمبر، بمجرد الانتهاء من المرحلة النهائية من التجارب.

ومع ذلك يخشى المسؤولون من أن اللقاح الصيني قد لا يكون جاهزًا حتى العام المقبل على الأقل؛ لأن النقص في الإصابات مؤخرًا في الصين جعل من الصعب اختباره.

وقال رئيس سينوفارم إن الشركات المصنعة ستكون قادرة على إنتاج 220 مليون جرعة من اللقاح الصيني سنويًا.

كم عدد الجرعات المطلوبة:

أظهرت التجارب الأولية أن الأشخاص قد يحتاجون لجرعتين أو حتى ثلاث جرعات من أجل فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد سكان الصين وحدها 1.4 مليار نسمة، مما يشير إلى أن المسؤولين البريطانيين والأمريكيين قد يعانون من أجل الحصول على اللقاح الصيني إذا ثبت نجاحه.

آلية عمل اللقاح الصيني:

وأظهر اللقاح التجريبي أنه يحفز الأجسام المضادة لدى المتطوعين من المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، كما وجد أنه آمن استخدامه، ولكن على الرغم من أن النتائج كانت واعدة، إلا أنها لم تثبت بعد أن اللقاح بإمكانه منع الشخص من الإصابة بالفيروس في المقام الأول.

وتتنافس الصين مع الشركات الأمريكية والبريطانية والألمانية والروسية لتكون أول من يمتلك لقاحًا مثبتًا لفيروس كوفيد-19 للمساعدة في إنهاء الوباء، ويتم حاليًا اختبار ما لا يقل عن ثمانية لقاحات مرشحة مصنوعة في الصين، وجميعهم في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.

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واللقاح المصنوع من شركة سينوفارم يتم عن طريق زراعة الفيروس بأكمله في المختبر ثم قتله، وهو تكنيك معروف اُستخدم ضد أمراض مثل الأنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنه لا يوفر مناعة قوية مثل أنواع اللقاحات الأخرى؛ لذلك لابد من تناول جرعات متعددة.

سعر اللقاح:

وبعد أن تم الإعلان عن أن اللقاح سيكون جاهزًا بحلول ديسمبر، فقد أعلن المسؤولون أن سعره لن يكون مرتفعًا للغاية، فالجرعتان تأتيان بتكلفة 1000 يوان أي ما يوازي 144 دولارًا ونحو 540 ريالًا.

وعادة ما تستغرق الفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية 28 يومًا، وفي بعض الحالات الاستثنائية، يمكن تناول جرعتين في وقت واحد في الذراع اليمنى واليسرى، ويتم حقن أربعة ميكروغرامات من اللقاح في كل مرة.

من يتناول اللقاح أولًا؟

ونظرًا لعدد سكان الصين الضخم وعدد الجرعات المقرر إنتاجها، فإن ذلك يشير إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من سكان الصين وحدهم سيتناولون اللقاح، وقال المسؤولون إنه لن يكون من الضروري تطعيم جميع سكان الصين، لكن أولئك العاملين الذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان في البلاد يجب أن يتلقوا اللقاح.

هل تم إثبات فعالية لقاح سينوفارم؟

ثبت أن اللقاح التجريبي لـ Sinopharm يحفز الأجسام المضادة لدى المتطوعين، وعلى الرغم من أن النتائج واعدة، إلا أنها لا تحسم أن بإمكانه منع الشخص من التقاط الفيروس.

ونُشرت نتائج التجربة الأخيرة في 13 أغسطس في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) بقيادة شينجلي شيا، من مركز خنان لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال العلماء إن الأجسام المضادة بدأت في الزيادة بعد تناول الجرعة الثانية وتزايدت بعد الثالثة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة لـ كوفيد-19 بين المتطوعين ولم يظهر أي مشارك أي أعراض لعدوى سارس-كوف-2 أثناء التجربة.

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