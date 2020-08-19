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القبض على سائق سار عكس الطريق وأتلف الأرصفة في الطائف

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2020-08-19

القبض على سائق سار عكس الطريق وأتلف الأرصفة في الطائف

سيتم تطبيق العقوبات المقررة بالنظام

متابعات الخليج 365 - الطائف

تفاعل المرور السعودي مع صور تداولها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تبين سائقاً متهوراً سار عكس الطريق من خلال الصعود بالسيارة على الرصيف بمنتصف الطريق في الطائف.

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وقال المرور ردًا على الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، إنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهًا الشكر لاهتمام المتابعين الذين أبلغوا عن الواقعة.

ونشر متابعون لقطات تبين سائق المركبة المخالف، مطالبين بسرعة القبض عليه ومحاسبته بعد تسببه في تخريب الأرصفة بسبب فعلته.

في سياق آخر، أكد المرور أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يعد من أعلى مسببات الحوادث المرورية، فلا يجب تعريض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر من أجل مكالمة هاتفية.



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