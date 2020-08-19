السعودية | بالصور.. مناظر ساحرة في عروس المصايف السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. مناظر ساحرة في عروس المصايف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتبر الطائف أحد أهم المصايف السعودية، نظراً لما تمتاز به المنطقة من مقومات سياحية ناجحة ومن مناخ جاذب للسياح الباحثين عن الأجواء الباردة والمطيرة.

ووثّق مصور سعودي مناظر الطبيعة الخلابة في مدينة الطائف، التي تنقّل بين جبالها ووديانها لالتقاط أجمل الصور التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصور وليد الطلحي لـ"العربية.نت": "بدأت في هواية التصوير منذ عام 2015، وكانت البداية عبر استخدام تقنية التصوير بالجوال، حتى تدرجت وامتلكت كاميرا احترافية وبدأت بشيء جديد، فتعلمت مهارات التصوير بالتجربة والممارسة وبمساعدة أصدقائي المصورين، حتى أتقنت تصوير الطبيعة، فعشقت هذا التوجه الذي يساعدني في نقل جمال وطني إلى العالم".

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وأضاف: "نُشرت عددا من الصور التي التقطتها للطائف في مجلة "ناشينونال جيوغرافيك العربية" وقد نالت إعجاب الكثير سواء من داخل السعودية أو خارجها. والآن أطمح في إقامة معرض خاص يضم العديد من صوري عن الورد الطائفي، ليشاهد الجميع المناظر الطبيعية في الطائف. وطموحي يتعدى ذلك أكثر، حيث أهدف لإبراز مخزون الجمال الذي يسكن منطقتي".

ولُقّبت الطائف بـ"عروس المصايف" وبـ"مدينة الورد"، نظراً لجمالها الأخاذ وطبيعتها الساحرة وأجوائها المعتدلة.