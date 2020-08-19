السعودية | إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات مذهبة

شكرا لقرائتكم إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات مذهبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، لإسدال ثوب الكعبة المشرفة، بعد أن تم تركيب الحلقات وتثبيتها بحلقات الشاذروان المذهبة.

ووفقاً للخطة التشغيلية والفنية يتم اليوم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.



ويقوم فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع، بالبدء بتركيب الحلق والحبل، يلي ذلك إنزال الثوب ثم تركيب بقية المذهبات، ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة، وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، ويقوم بهذه المهمة جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع، والذين هم حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز.

وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف الأستاذ عبدالحميد المالكي.