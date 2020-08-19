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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني بعد صدور تنبيه ماطر من هيئة الأرصاد.
ودعت المديرية الى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي العقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.الباحة أمطار حالة الطقس
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:59 AM
رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية
حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني بعد صدور تنبيه ماطر من هيئة الأرصاد.
ودعت المديرية الى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي العقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.
، أمطار الباحة.. تنبيه من "الأرصاد" وتفاعل من الدفاع المدني ،
المصدر : الخليج 365
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