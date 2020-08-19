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أعادت البعثة الدبلوماسية الهندية لدى المملكة العربية السعودية، 87 ألف مواطن هندي إلى بلادهم من السعودية بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19" وذلك وفقاً للسفارة الهندية بالرياض.
وقال السفير الهندي لدى المملكة أوصاف سعيد: إن 87 ألف هندي تمت إعادتهم من مختلف مناطق المملكة على متن 480 رحلة، في حين أن هناك 75 ألفاً آخرين ينتظرون العودة إلى وطنهم في المرحلة المقبلة.
وقدم السفير في مؤتمر صحفي عن بعد، شكره للسلطات السعودية على التعاون والتسهيلات التي تقدمها.
وتابع: "في الشهر ونصف الشهر الماضي، قمنا بإعادة 549 هندياً بإقامات منتهية الصلاحية و3032 شخصاً تم الإبلاغ عن هروبهم من كفلائهم بعد استكمال إجراءات سفرهم".المملكة العربية السعودية
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:50 AM
سفير نيودلهي قدّم شكره للسلطات السعودية على التعاون والتسهيلات
أعادت البعثة الدبلوماسية الهندية لدى المملكة العربية السعودية، 87 ألف مواطن هندي إلى بلادهم من السعودية بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19" وذلك وفقاً للسفارة الهندية بالرياض.
وقال السفير الهندي لدى المملكة أوصاف سعيد: إن 87 ألف هندي تمت إعادتهم من مختلف مناطق المملكة على متن 480 رحلة، في حين أن هناك 75 ألفاً آخرين ينتظرون العودة إلى وطنهم في المرحلة المقبلة.
وقدم السفير في مؤتمر صحفي عن بعد، شكره للسلطات السعودية على التعاون والتسهيلات التي تقدمها.
وتابع: "في الشهر ونصف الشهر الماضي، قمنا بإعادة 549 هندياً بإقامات منتهية الصلاحية و3032 شخصاً تم الإبلاغ عن هروبهم من كفلائهم بعد استكمال إجراءات سفرهم".
، 87 ألف هندي يغادرون السعودية و75 ألفاً في قائمة الانتظار ،
المصدر : الخليج 365
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