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استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 56 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.
يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:44 AM
منذ بدء العمل وحتى الآن ومن خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة
استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 56 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.
يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير ،
المصدر : الخليج 365
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