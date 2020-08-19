شكرا لمتابعة خبر عن إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت وزارة الإستثمار في السيطرة على عدة مشكلات واجهت شركات الإستثمار الأجنبي في المملكة خلال جائحة كورونا.
وتمكنت الوزارة من إعادة موظفي 10 شركات اجنبية في قطاع الصناعة والطاقة والسكة الحديد كانوا غير قادرين على العودة للمملكة بسبب قيود السفر الدولي ما أثر على إنتاج تلك الشركات ، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية .
كما تم معالجة ازمة الإستيراد لدى بعض الشركات إذ كانت طائرات الشحن ترفض استيراد الكميات التي تقل عن 100 طن للمواد الغذائية وتم الإستعانة بطائرات الركاب في عمليات الشحن ، والتفاعل مع آلاف الإتصالات مع المستثمرين في ظل حالة الإرتباك التي سادت السوق السعودي والعالمي خلال تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.