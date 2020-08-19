شكرا لمتابعة خبر عن إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت وزارة الإستثمار في السيطرة على عدة مشكلات واجهت شركات الإستثمار الأجنبي في المملكة خلال جائحة كورونا

وتمكنت الوزارة من إعادة موظفي 10 شركات اجنبية في قطاع الصناعة والطاقة والسكة الحديد كانوا غير قادرين على العودة للمملكة بسبب قيود السفر الدولي ما أثر على إنتاج تلك الشركات ، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية .

كما تم معالجة ازمة الإستيراد لدى بعض الشركات إذ كانت طائرات الشحن ترفض استيراد الكميات التي تقل عن 100 طن للمواد الغذائية وتم الإستعانة بطائرات الركاب في عمليات الشحن ، والتفاعل مع آلاف الإتصالات مع المستثمرين في ظل حالة الإرتباك التي سادت السوق السعودي والعالمي خلال تلك الفترة.