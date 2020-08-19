شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء أن تتشكل السحب فوق مرتفعات السروات في منطقتي عسير، وجازان.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، في توقعاته للطقس، أنه قد يهطل منها أمطار متفرقة، لافتًا إلى أنه قد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.