شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات قضية مساهمة «الذياب» ومصير أموال المتضررين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق آخر مستجدات قضية " مساهمة الذياب " والتي صدر بها عدد من القرارات التنفيذية بحق المنفذ ضدهما .

وأكدا ان التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتتبع اموال المنفذ ضدهما والحجز عليها وقسمتها بين الغرماء "حال العثور عليها " وفقاً لنظام التنفيذ .

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وأشار" المطلق " أنه سيتم إطلاع الدائنين على ما يستجد في هذا الشأن علناً ، وفقاً لـ" سبق ".

وبين " المطلق " تطور سير القضية، مشيراً إلى قرار محكمة التنفيذ بالرياض بمنع المنفذ ضدهما " محمد الذياب ، ومجموعة محمد الذياب " من التصرف في الأموال وتم الحجز عليها لصالح الدائنين ، وكذلك منعهما من التصرف في العقار ، كما تم مخاطبة الجهة المقتصة لتتبع أموال المنفذ ضدهما .

وكان عدد كبير من المساهمين المتضررين قد تقدموا قبل سنوات بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في مجموعة الذياب التي تعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات) بعد اتهامات بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء ”تيدرات“بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود ..