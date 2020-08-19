شكرا لمتابعة خبر عن «تقويم التعليم» تواجه تحديات «التدريب» وتستعين برؤية القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعكف هيئة تقويم التعليم والتدريب على إجراء دراسة شاملة تهدف للإرتقاء بقطاع التدريب لمواكبة المعايير العالمية .

وكشفت "تقويم التعليم " عن بعض التحديات لتطوير القطاع وهي ارتفاع الرسوم على منشآت التدريب الأهلية ، وعدم وجود تصنيف لها بالهيئة ، بينما يوجد 4 منشآت مصنفة كمعاهد على الرغم من وجود اختلافات وهي " معهد لغات ، معهد عالي ، مركز، معهد " ، وفقاً لـ" الوطن " .

كما تركز الهيئة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار لضمان تقديم ما يلزم لسوق العمل .

وكانت 5 جهات حكومية قد تعاونت العام الماضي للنظر في تطوير قطاع التدريب وهي " هيئة تقويم التعليم العام، وصندوق الموارد البشرية "هدف " ، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الخدمة المدنية ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني " .