شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: امطار ورياح على بعض المناطق حتى صباح الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول امطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة اليوم الأربعاء وليلة الخميس . توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول امطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة اليوم الأربعاء وليلة الخميس . وقال "الحصيني "أن الأمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف وعلى أجزاء من الإمارات وعمان واليمن . كما توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي .

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