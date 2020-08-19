شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر تعلن أسماء مجتازي البرنامج التأهيلي للدبلومات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أسماء مجتازي البرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية. أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أسماء مجتازي البرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية. ونشرت الهيئة قائمة بأسماء مجتازي البرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية الدفعة الأولى عبر موقعها الإلكتروني من هنـــــــا .

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