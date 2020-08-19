شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا الاتحادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس نيجيريا الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.