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محافظ الحجرة يستقبل مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة

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الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

استقبل محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي عصيدان ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني ، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله ؛ لمتابعة مشروع الإسكان بالمحافظة ، والذي يعد من المشروعات النموذجيه بمنطقة الباحة ؛ من حيث الموقع والتنفيذ والمرافق العامة التابعه له لاسيما أنه يحتوي على أكثر من ٧٠٠ أرض سكنية.

وقد تم الوقوف على المشروع برفقة رئيس بلدية الحجرة المهندس علي بن أحمد العمري ، و رئيس المجلس البلدي الدكتور مرضي بن أحمد الزهراني ، وتم بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة بما يضمن تحقيق استفادة المواطنين منها.

وقد أشاد الجميع بحرص سمو أمير المنطقة حفظه الله ومتابعته لمشاريع الإسكان في المنطقة، في ظل ماتوليه حكومتنا الرشيده من إهتمام بالغ بالوطن والمواطن في شتى المجالات الخدمية والتنموية.

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