الهيئة العامة للطيران المدني تعلن طرح 17 وظيفة متنوعة لحديثي التخرج

︎ :

.



تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر (17) وظيفة متنوعة (إدارية، هندسية، فنية) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:

– مفتش سلامة المطارات

المتطلبات: بكالوريوس في (هندسة صناعية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: القيام بجميع أعمال المتطلبات والوثائق المتعلقة بتراخيص المطارات، وتقييمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– أخصائي ترحيل جوي

المتطلبات: حاصل على رخصة ترحيل جوي مع خبرة سابقة في نفس المجال.

الوصف الوظيفي: إصدار وتجديد تراخيص معاهد الترحيل الجوي والإشراف والتفتيش عليها والقيام بالاختبارات وإصدار وتجديد رخص المرحلين الجويين.

– أخصائي جودة معايير الطيران

المتطلبات: بكالوريوس في (الإدارة الهندسية، سلامة الطيران، علوم الطيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تقييم أداء الوحدات الإدارية المختلفة في قطاع معايير الطيران وقياس مدى تطبيقها للمعايير والإجراءات القياسية الموضحة.

– أخصائي حوادث ووقائع الطيران

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، علوم الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: القيام بتحقيق الحوادث ووقائع الطيران والمشاركة مع فريق العمل بالتعاون مع الإدارات المعنية.

– مدير دليل الطيران السعودي

المتطلبات: بكالوريوس في (علوم الطيران، إدارة الطيران) أو ما يعادلهم ( لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: الإشراف على ترخيص خدمات منتجات معايير معلومات الطيران والعمل على صياغة التقارير حسب اللوائح التنفيذية.

– أخصائي سلامة المطارات

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، علوم الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: القيام بتنفيذ برنامج سلامة الدولة ومراقبة برامج السلامة الحالية وتطويرها وتطوير قاعدة بيانات إدارة برنامج السلامة بانتظام.

– أخصائي سلامة

المتطلبات: بكالوريوس في (سلامة الطيران، علوم الطيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي:تنفيذ برنامج سلامة الدولة (SSP) ومراقبة برامج السلامة الحالية وتطويرها وتطوير قاعدة بيانات إدارة برنامج السلامة بانتظام.

– مفتش عمليات طيران

المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة السلامة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

الوصف الوظيفي: التفتيش على متطلبات وإجراءات السلامة وتطبيق أنظمتها ومعاييرها بساحة الطيران.

– محلل أعمال

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تحليل الأعمال والبيانات وكتابة التقارير المتنوعة بحماية العملاء باستخدام أحدث وسائل وطرق التحليل

– أخصائي بيئة

المتطلبات: بكالوريوس (بيئة، هندسة كيميائية، علوم كيمياء) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: مراجعة آخر المستجدات المتعلقة بالاخطار البيئية واحددث القوانين و الاجراءات المرتبطة بحماية البيئة داخل المطارات.

Advertisements

– مفتش تصميم إجراءات الطيران

المتطلبات: بكالوريوس في في (علوم الطيران) أو دبلوم (مراقبة جوية) أو رخصة طيران صادرة من الهيئة (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: ترخيص وتدقيق مقدمي خدمات تصميم إجراءات الطيران لمطارات المملكة العربية السعودية والطرق الجوية.

– أخصائي أدلة طيران

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة صناعية، علوم طيران، إدارة طيران، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: المشاركة في مراجعة التعليمات والأدلة ذات العلاقة بعمليات الطيران في الهيئة ويضمن موائمتها مع التشريعات.

– أخصائي أنظمة طيران

المتطلبات: بكالوريوس (علوم طيران، إدارة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: مراجعة أنظمة الطيران المدني الحالية والتعديلات الضرورية الموصى بها، وإعداد دراسة للقواعد والتوصيات الصادرة.

– أخصائي عوائق الطيران

المتطلبات: بكالوريوس (علوم طيران، إدارة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: العمل على ترخيص المفوضين لدراسة عوائق الطيران وفق اللائحة التنفيذية 183 وتنفيذ التدقيق على المفوض لدراسة العوائق.

– أخصائي إدارة المخاطر

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، علوم الطيران، إدارة الطيران، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: المشاركة في تحديد مؤشرات أداء السلامة لدى مقدمي الخدمة ومراقبة الالتزام بها واستلام البلاغات والاحتفاظ بقاعدة بيانات.

– أخصائي كتابة التقارير

المتطلبات: دبلوم كحد أدنى (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، الحاسب الآلي) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: كتابة التقارير الخاصة بفريق التحقيق في الوقائع والحوادث ومراجعة تقرير مكتب تحقيقات الطيران وإعداد تقارير البلاغات ومشاركتها.

– مقيم طب الطيران

المتطلبات: بكالوريوس في (الطب) مع شهادات أو دورات أساسية في طب الطيران (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: مراجعة نماذج الكشوفات الطبية والفحوصات والتقارير للمتقدمين بطلب الحصول شهادة اللياقة الطبية، والمصادقة عليها.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته (أوفيس) بفعالية.

– أجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.

– مهارات في كتابةالتقاريروالتعبير باللغتين.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/28هـ عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/35tu5yF في موعد أقصاه الخميس القادم 1442/1/1هـ.

