الهيئة العامة للطيران المدني تعلن طرح 17 وظيفة متنوعة لحديثي التخرج

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تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر (17) وظيفة متنوعة (إدارية، هندسية، فنية) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:
– مفتش سلامة المطارات
المتطلبات: بكالوريوس في (هندسة صناعية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: القيام بجميع أعمال المتطلبات والوثائق المتعلقة بتراخيص المطارات، وتقييمها حسب لوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– أخصائي ترحيل جوي
المتطلبات: حاصل على رخصة ترحيل جوي مع خبرة سابقة في نفس المجال.
الوصف الوظيفي: إصدار وتجديد تراخيص معاهد الترحيل الجوي والإشراف والتفتيش عليها والقيام بالاختبارات وإصدار وتجديد رخص المرحلين الجويين.
– أخصائي جودة معايير الطيران
المتطلبات: بكالوريوس في (الإدارة الهندسية، سلامة الطيران، علوم الطيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: تقييم أداء الوحدات الإدارية المختلفة في قطاع معايير الطيران وقياس مدى تطبيقها للمعايير والإجراءات القياسية الموضحة.
– أخصائي حوادث ووقائع الطيران
المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، علوم الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: القيام بتحقيق الحوادث ووقائع الطيران والمشاركة مع فريق العمل بالتعاون مع الإدارات المعنية.
– مدير دليل الطيران السعودي
المتطلبات: بكالوريوس في (علوم الطيران، إدارة الطيران) أو ما يعادلهم ( لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: الإشراف على ترخيص خدمات منتجات معايير معلومات الطيران والعمل على صياغة التقارير حسب اللوائح التنفيذية.
– أخصائي سلامة المطارات
المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، علوم الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: القيام بتنفيذ برنامج سلامة الدولة ومراقبة برامج السلامة الحالية وتطويرها وتطوير قاعدة بيانات إدارة برنامج السلامة بانتظام.
– أخصائي سلامة
المتطلبات: بكالوريوس في (سلامة الطيران، علوم الطيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي:تنفيذ برنامج سلامة الدولة (SSP) ومراقبة برامج السلامة الحالية وتطويرها وتطوير قاعدة بيانات إدارة برنامج السلامة بانتظام.
– مفتش عمليات طيران
المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة السلامة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
الوصف الوظيفي: التفتيش على متطلبات وإجراءات السلامة وتطبيق أنظمتها ومعاييرها بساحة الطيران.
– محلل أعمال
المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: تحليل الأعمال والبيانات وكتابة التقارير المتنوعة بحماية العملاء باستخدام أحدث وسائل وطرق التحليل
– أخصائي بيئة
المتطلبات: بكالوريوس (بيئة، هندسة كيميائية، علوم كيمياء) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: مراجعة آخر المستجدات المتعلقة بالاخطار البيئية واحددث القوانين و الاجراءات المرتبطة بحماية البيئة داخل المطارات.
– مفتش تصميم إجراءات الطيران
المتطلبات: بكالوريوس في في (علوم الطيران) أو دبلوم (مراقبة جوية) أو رخصة طيران صادرة من الهيئة (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: ترخيص وتدقيق مقدمي خدمات تصميم إجراءات الطيران لمطارات المملكة العربية السعودية والطرق الجوية.
– أخصائي أدلة طيران
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة صناعية، علوم طيران، إدارة طيران، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: المشاركة في مراجعة التعليمات والأدلة ذات العلاقة بعمليات الطيران في الهيئة ويضمن موائمتها مع التشريعات.
– أخصائي أنظمة طيران
المتطلبات: بكالوريوس (علوم طيران، إدارة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: مراجعة أنظمة الطيران المدني الحالية والتعديلات الضرورية الموصى بها، وإعداد دراسة للقواعد والتوصيات الصادرة.
– أخصائي عوائق الطيران
المتطلبات: بكالوريوس (علوم طيران، إدارة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: العمل على ترخيص المفوضين لدراسة عوائق الطيران وفق اللائحة التنفيذية 183 وتنفيذ التدقيق على المفوض لدراسة العوائق.
– أخصائي إدارة المخاطر
المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة الصناعية، علوم الطيران، إدارة الطيران، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: المشاركة في تحديد مؤشرات أداء السلامة لدى مقدمي الخدمة ومراقبة الالتزام بها واستلام البلاغات والاحتفاظ بقاعدة بيانات.
– أخصائي كتابة التقارير
المتطلبات: دبلوم كحد أدنى (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، الحاسب الآلي) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: كتابة التقارير الخاصة بفريق التحقيق في الوقائع والحوادث ومراجعة تقرير مكتب تحقيقات الطيران وإعداد تقارير البلاغات ومشاركتها.
– مقيم طب الطيران
المتطلبات: بكالوريوس في (الطب) مع شهادات أو دورات أساسية في طب الطيران (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: مراجعة نماذج الكشوفات الطبية والفحوصات والتقارير للمتقدمين بطلب الحصول شهادة اللياقة الطبية، والمصادقة عليها.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته (أوفيس) بفعالية.
– أجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.
– مهارات في كتابةالتقاريروالتعبير باللغتين.
المزايا:
– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/28هـ عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/35tu5yF في موعد أقصاه الخميس القادم 1442/1/1هـ.
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