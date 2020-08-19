شركة SAP تعلن فتح التسجيل في برنامج المهنيين الشباب للعام 2020

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تعلن شركة ساب العالمية (SAP) عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج المهنيين الشباب (Young Professional Program) للعام (2020) والمقام في مدينة الرياض لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– نظم المعلومات الإدارية

شروط القبول:

– أن يتمتع المتقدم بالحق القانوني للعمل في المملكة العربية (سعودي الجنسية – رجال ونساء)

– أن يكون المتقدم عاطل عن العمل ولا يعمل حالياً، أو يعمل في وظيفة غير متفرغة وغير دائمة.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أي من التخصصات الموضحة أعلاه.

– أن يكون قد تخرج بمعدل تراكمي لا يقل عن الربع الأعلى (قد يتم طلب إثبات ذلك).

– أن يكون المتقدم مهتماً ويرغب بالعمل في مجال شبكات SAP ومستعد للسفر والعمل مع شركاء ساب بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.

– أن يكون المتقدم قادر على تأمين سكن في مدينة الرياض (مقر التدريب) حيث لن يتم تأمين السكن للقادمين من خارجها (في حال تطلب الحضور).

– أن يكون المتقدم القدرة على بدء مهنة تتضمن السفر.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

معلومات عن البرنامج:

– مدة البرنامج (3 شهور) ويبدأ في أول شهر أكتوبر القادم 2020م.

– البرنامج يتطلب دوام كامل (من 9 صباحاً حتى 6 مساءاً) من الأحد إلى الخميس.

– مقر التدريب في معهد ساب للتدريب والتطوير (TDI) بمدينة الرياض.

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ملاحظة هامة:

نظراً لإنتشار فيروس كورونا من المحتمل أن يتم التدريب عبر الإنترنت من خلال فصل افتراضي مباشر، لذا يرجى التأكد من توفر اتصال انترنت مناسب في المنزل للمشاركة في البرنامج.

المميزات:

– يمنح البرنامج المهارات الأساسية لشغل وظيفة (مستشار تقني) في المجالات (SAP Analytics Cloud و SAP Predictive Analytics و SAP Data Science).

– خلال البرنامج يحصل المشارك على شهادات ساب المعترف بها عالمياً على مستوى الشركات.

– التعلم والتوجيه المباشر من خبراء أنظمة ساب.

– فصول دراسية وتدريب قائم على ورش العمل في تقنيات SAP.

– في نهاية البرنامج يقوم معهد ساب بمساعدة الخريجين في تأمين فرص عمل لدى شركائها من كبرى الشركات السعودية.

نبذة عن الشركة:

شركة (SAP) أكبر شركة برمجيات أوروبية ورابع أكبر شركة برمجيات في العالم بعد مايكروسوفت وآي بي إم وأوراكل، يقع مقرها الأساسي في فالدورف بألمانيا، يبلغ عدد موظفي ساب أكثر من (50,000) موظف في (120) دولة وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز (10) مليار يورو.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/28هـ (الموافق 2020/8/18م) عبر الرابط: https://bit.ly/2DU2Dla ، مع أهمية رفع السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

