هدف يعلن دورات مجانية عن بعد للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل

︎ :

.



يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح دورات تدريبية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) مع شهادات معتمدة وهو دورات موجهة للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل على النحو التالي:

– فن إجتياز المقابلات الشخصية

وصف الدورة: شرح طريقة الاستعداد للمقابلة الشخصية بأسلوب التسويق الذاتي.

موعد الدورة: اليوم الثلاثاء 1441/12/28هـ (الموافق 2020/8/18م) الساعة 5:00 عصراً.

– المهارات التقنية في وظائف المستقبل

وصف الدورة: شرح مفهوم المهارات التقنية وأساليب اكتسابها ومدى أهميتها في مجال العمل.

موعد الدورة: غداً الأربعاء 1441/12/29هـ (الموافق 2020/8/19م) الساعة 7:30 مساءاً.

Advertisements

المزايا:

– دورات وجلسات تفاعلية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) من كافة المناطق.

– تستهدف الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل.

– شهادة حضور معتمدة للمشاركين.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الاروابط التالية:

– للتسجيل في دورة (فن إجتياز المقابلات الشخصية): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (المهارات التقنية في وظائف المستقبل): إضغط هنا

