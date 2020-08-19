هدف يعلن دورات مجانية عن بعد للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل

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يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح دورات تدريبية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) مع شهادات معتمدة وهو دورات موجهة للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل على النحو التالي:
– فن إجتياز المقابلات الشخصية
وصف الدورة: شرح طريقة الاستعداد للمقابلة الشخصية بأسلوب التسويق الذاتي.
موعد الدورة: اليوم الثلاثاء 1441/12/28هـ (الموافق 2020/8/18م) الساعة 5:00 عصراً.
– المهارات التقنية في وظائف المستقبل
وصف الدورة: شرح مفهوم المهارات التقنية وأساليب اكتسابها ومدى أهميتها في مجال العمل.
موعد الدورة: غداً الأربعاء 1441/12/29هـ (الموافق 2020/8/19م) الساعة 7:30 مساءاً.
المزايا:
– دورات وجلسات تفاعلية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) من كافة المناطق.
– تستهدف الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل.
– شهادة حضور معتمدة للمشاركين.
طريقة التسجيل:
التسجيل متاح حالياً من خلال الاروابط التالية:
– للتسجيل في دورة (فن إجتياز المقابلات الشخصية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (المهارات التقنية في وظائف المستقبل): إضغط هنا
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