سناب شات ستختبر عرض السنابات خارج التطبيق

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سناب شات من أكثر الخدمات المنغلقة على نفسها، لايمكنك مشاهدة المحتوى ما لم تسجل حساب بالتطبيق، وحتى لو كان لديك حساب فإنك مضطر لمشاهدته عبر التطبيق حصراً.

هذا ما قد يتغير مستقبلاً حيث ستبدأ شركة سناب قريباً اختبار إمكانية عرض المحتوى والسنابات خارج التطبيق.

الاختبار سيبدأ الشهر المقبل وسيتاح لعينة صغيرة من المستخدمين. أكدت سناب شات هذا الاختبار وهو ضمن تجاربها لمعرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى ومشاركته مع أصدقاءهم.

وسيدعم الاختبار فقط المحتوى المتاح مشاهدته من قبل العموم وفي حال مشاركته سيتم توليد رابط بالضغط عليه يمكن تشغيل السنابة من مشغل فيديو على الويب في حال لم يكن لديك التطبيق.

طوال السنوات الماضية كان تركيز سناب شات على تحسين تجربة المستخدم وجذبه إلى تطبيقها وإبقاءه قدر الإمكان. لكن مع إتاحة عرض المحتوى خارج التطبيق فإنه يعين تغييراً كبيراً في استراتيجية وتوجه الشركة.

استثمرت الشركة مبالغ وجهود كبيرة لتطوير برامج وسنابات أصلية خاصة بها، في حال أصبح من السهل للمستخدمين خارج التطبيق مشاهدتها، يعني زيادة كبيرة في عدد المستخدمين بالتالي العائدات من الإعلانات.

