«الجوازات» تجدد التذكير بآلية تمديد تأشيرة الزيارة عبر «أبشر»

أوضحت الجوازات السعودية آلية تمديد تأشيرة الزيارة للمقيمين؛ وذلك بعد سؤال أحد المستفيدين قائلًا: «أمي عندي في المملكة بتأشيرة زيارة سنة تنتهي 29 أغسطس.. هل يمكن أن تمد التأشيرة بدون مغادرة المملكة؟ برجاء الإفادة».

ورد الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام، ويُشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».

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