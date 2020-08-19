الحصيني: أمطار ورياح متفاوتة الشدة على مناطق عدة بالمملكة

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس نهار اليوم الأربعاء وليلة الخميس. مُشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح متوسطة إلى شبه قوية على مناطق عدة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ وليلة الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وأشار الحصيني، إلى أنه متوقع أيضًا هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي.

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وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تسجيل الأحساء أعلى درجات حرارة، والتي تصل إلى 44، أما عن أدنى درجة حرارة، فمن المتوقع أن تكون في أبها وطريف؛ حيث تسجلان 19 درجة.