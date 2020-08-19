مجلس الوزراء: رفع حظر التسلح عن إيران يزيد من تأجيج الصراعات في المنطقة

أكد مجلس الوزراء، أن رفع حظر التسلح عن إيران يزيد من تأجيج الصراعات في المنطقة، وذلك خلال جلسته، التي عقدها اليوم الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، رئيس مجلس الوزراء ـ

وجدد مجلس الوزراء، حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أن تقديم الآلية الجديدة لـ «اتفاق الرياض» يعبر عن تمسك المملكة بالاتفاق.

وثمن مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم الدعم، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته الكثيرون.