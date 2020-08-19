السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 27 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6789 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6051 حالة .

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10:49ت م

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نواكشوط 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 33 حالة شفاء .وأفادت وزارة الصحة الموريتانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6789 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6051 حالة .// انتهى //10:49ت م0037

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