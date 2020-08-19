السعودية اليوم / أكثر من 84500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في المنطقة الشرقية



الدمام 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن" بالمنطقة الشرقية خدماتها لـ 84500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .

وأوضحت "صحة الشرقية" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:47ت م

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الدمام 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" بالمنطقة الشرقية خدماتها لـ 84500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .وأوضحت "صحة الشرقية" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:47ت م0035

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