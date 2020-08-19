السعودية اليوم / السودان تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12546 منها 6429 حالة تعافي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالة.

// انتهى //

10:19ت م

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الخرطوم 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12546 منها 6429 حالة تعافي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالة.// انتهى //10:19ت م0029

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