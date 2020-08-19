السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد اجتماع اللجنة الدائمة العليا للدبلومات



عرعر 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

عقدت جامعة الحدود الشمالية أمس، اجتماع اللجنة الدائمة العليا للدبلومات، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وعرض عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن بن محمد المدني، برامج الدبلومات التي تقدمها العمادة والمفعلة بمقر الجامعة في مدينة عرعر، ونسبة الملتحقين فيها والمتخرجين منها، وأحدث التخصصات المطلوبة في سوق العمل، واحتياجات المجتمع المحلي في توفير هذه البرامج.

وفي ختام الاجتماع، وجه معالي مدير الجامعة بتنفيذ برامج الدبلوم ما بعد البكالوريوس في تخصصي الموارد البشرية والأمن السيبراني بفرع الجامعة في محافظة رفحاء، وتطوير وتجهيز البنية التقنية والكادر المتخصص لتدريسها، ودراسة البرامج الحالية ومدى الاحتياج لها والتركيز على جودة المقررات وطرق التدريس ضمن أفضل الممارسات بما يضمن تميز خريجي برامج الدبلومات واستفادتهم منها.

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10:19ت م

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