السعودية اليوم / "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء".. محاضرة عن بُعد بالرياض



الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، السبت القادم، محاضرة عن بُعد بعنوان: "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء"، وذلك عبر البث المباشر على قناة الجمعية في اليوتيوب الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على استثمار الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.

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