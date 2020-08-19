سهم اللجين القابضة يعود إلى التداول بعد الإفصاح

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاد سهم شركة اللجين القابضة، اليوم الأربعاء، إلى التداول في السوق المالية السعودية، وذلك بعد أن أفصحت الشركة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي 2020.

وأوضحت هيئة سوق المالية في بيان لها أنها رفعت تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من اليوم الأربعاء، بعد إعلان شركة اللجين القابضة عن قوائمها المالية.

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وقلصت شركة اللجين القابضة خسائرها الفصلية الصافية إلى 46.37 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع خسائر 78.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية “تداول” يوم أمس الثلاثاء، أن سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة في صافي خسارة الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بمقدار 26.62 مليون ريال.

وأوضحت اللجين أنها تمتلك 57,4% في أسهم شركة ناتبت، كما يعود انخفاض صافي خسارة شركة ناتبت إلى بدء الإنتاج التجاري في 01-03-2020 وذلك بعد اكتمال أعمال إعادة بناء مصنع شركة ناتبت والذي توقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

وبالنسبة للجين، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين فيها (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنسبة 16% إلى 1.43 مليار ريال، كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.67 ريال نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

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