بعد التحديث الجديد .. طريقة العودة لواجهة العرض القديمة على تويتر

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر موقع تويتر تحديثًا جديدًا ظهرت فيه واجهة البرنامج بصورة مقلوبة – من اليمين لليسار – وهو الأمر الذي لم يعجب البعض.

وبحسب خبراء تقنيين، يمكن العودة لواجهة العرض القديمة بالخطوات التالية: (الإعدادات > twitter > ثم تغيير اللغة إلى الانجليزية).

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وقبل أيام أطلقت شركة تويتر ميزة إخفاء الردود Hide Replies لمستخدميها حول العالم.

والهدف من هذه الميزة هو منح المستخدمين مزيدًا من التحكم بالمحادثات، وإزالة التعليقات غير اللائقة أو التي لا تمت لموضوع المنشور بصلة، حيث سيكون المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة خاصة تظهر على التغريدات. وكانت تويتر قد أطلقت هذه الميزة الجديدة بنشر تغريدة لها وعلقت عليها بالقول: “لو أردت توثق حسابك رد على هذه التغريدة”.

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