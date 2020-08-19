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2020-08-19 الملك سلمان يتصل برئيس نيجيريا لبحث استقرار أسعار النفط أكدا أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض متابعات الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. Advertisements وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.



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