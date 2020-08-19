2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 240.35 ريال لعيار 24، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 مبلغ 220.32 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 210.31 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 180.27 ريال.

أما أسعار الذهب في السعودية اليوم لعيار 14 فسجلت 140.21 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 120.18 ريال.

في سياق متصل، سجلت أسعار أوقية الذهب 7,475 ريالاً، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,682 ريالاً.

وكان سعر المعدن النفيس قد ارتفع عالميًا أمس بنسبة 0.28% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 5.4 دولار.

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وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة جني أرباح المستثمرين وإعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب؟

1- يلجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن كوسيلة لحمايتهم من عثرات السوق على المدى القريب.

2- دفع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعاره بالقرب من الصفر الأشخاص إلى شراء الأصول، وهو ما كان له دور في تعزيز أسعار الذهب أيضًا من خلال رفع القيمة النسبية للمعدن مقابل الدولار.

ومن المهم بما كان مراقبة اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، فقد يصل سعر الأوقية إلى 2500 دولار في حال خفض معدلات الفائدة دون الصفر، وفي الوقت الحالي يبقي الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25%.

ومن جهة أخرى، يستبعد صناع السياسة بالمركزي الأمريكي احتمالية خفض الفائدة إلى ما دون الصفر.

3- المخاوف من ارتفاع التضخم؛ حيث تؤثر بيئة التضخم المرتفع على عائدات الخزانة، وبالتالي تعزز القيمة النسبية للذهب، وفهم كيف سيتغير التضخم هو مفتاح الحكم على مستقبل المستويات غير المسبوقة لارتفاع أسعار الذهب.

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