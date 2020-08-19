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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.
وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.
وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.زلزال إندونيسيا
إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19
ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.
وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.
وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:43 AM
ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.
وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.
وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.
، إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة ،
المصدر : الخليج 365
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