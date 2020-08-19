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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 363 وفي أستراليا إلى 450 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 23773 إصابة؛ تعافى منها 14924 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 450 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 363 وفي أستراليا إلى 450 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 23773 إصابة؛ تعافى منها 14924 شخصاً.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:40 AM
تسجيل 216 إصابة جديدة و12 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 363 وفي أستراليا إلى 450 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 23773 إصابة؛ تعافى منها 14924 شخصاً.
، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 450 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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