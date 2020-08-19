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فاز جو بايدن رسمياً، الثلاثاء، بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وكما كان متوقعاً فقد صوّتت أغلبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.
وشكر بايدن، فور إعلان نتيجة التصويت، المؤتمرين في رسالة مباشرة عبر الفيديو.أمريكا
رسمياً.. بايدن يفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19
فاز جو بايدن رسمياً، الثلاثاء، بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وكما كان متوقعاً فقد صوّتت أغلبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.
وشكر بايدن، فور إعلان نتيجة التصويت، المؤتمرين في رسالة مباشرة عبر الفيديو.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:40 AM
صوّتت أغلبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحته
فاز جو بايدن رسمياً، الثلاثاء، بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وكما كان متوقعاً فقد صوّتت أغلبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.
وشكر بايدن، فور إعلان نتيجة التصويت، المؤتمرين في رسالة مباشرة عبر الفيديو.
، رسمياً.. بايدن يفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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