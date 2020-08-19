السعودية | خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:40 صباحًا, 19 أغسطس 2020 م المناطق_واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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