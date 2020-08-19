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حادث مروري يقتل عروسين في ليلة زفافهما بجازان

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2020-08-19

حادث مروري يقتل عروسين في ليلة زفافهما بجازان

بعد تأجيل الزفاف 9 أشهر بسبب

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة جازان، أمس الثلاثاء، حادث سقوط سيارة من أحد المنحدرات الجبلية من محافظة هروب شرق المنطقة، والذي راح ضحيته عروسين.

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وقال أحد أقارب العروسين في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنه بعد انتهاء مراسم الزواج في وقت متأخر من الليل أخذ العريس عروسته متجهًا إلى أحد الفنادق وأثناء نزولهما سلكا أحد الطرق الجبلية في المحافظة والذي يطلق علية “طريق الفقارة”، وفي منتصف الطريق انحرفت مركبتهما وسقطت من أعلى المنحدر لعشرات الأمتار لتودي بحياتهما بسبب قوة الارتطام بالحجارة والأشجار.

الجدير بالذكر أن الزوج كان ينتظر حفل زواجه منذ ما يقارب 9 أشهر، حيث تم تأجيل موعد الزفاف بسبب جائحة كورونا المستجد.



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