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أعلن عملاق التكنولوجيا، مايكروسوفت، الثلاثاء، عن نيته إيقاف الدعم التقني بشكل نهائي لمتصفح "إنترنت إكسبلورر 11" (آخر إصدارات المتصفح)؛ وذلك يوم 17 أغسطس 2021.
وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية، أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل؛ لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل؛ لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.
ووفق "سكاي نيوز" ظهر متصفح "إنترنت إكسبلورر" للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل "ويندوز 95"، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأولى من ظهوره؛ وفقًا لما أورده موقع "ذا فيرج" المتخصص.
لكن ومع ظهور العديد من المنافسين، انخفضت معدلات استخدام "إنترنت إكسلبورر" من 50% تقريبًا إلى 4% فقط في الوقت الحالي؛ علمًا بأن متصفح "غوغل كروم" يهيمن حاليًا على عالم المتصفحات بمعدل استخدام يفوق 71%؛ وفقًا لأرقام مؤسسات متخصصة.
يشار إلى أن عام 2002 كان العام الذهبي لمتصفح "إنترنت إكسلبورر"؛ حيث بلغ معدل استخدامه 95% تقريبًا.
وتسعى مايكروسوفت حاليًا إلى استعادة مكانتها في عالم برامج التصفح من خلال المتصفح "إيدج"، الذي ظهر للمرة الأولى عام 2015.مايكروسوفت
بعد 25 عامًا.. مايكروسوفت تعلن نيتها إيقاف دعم "إنترنت إكسبلورر 11"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-19
أعلن عملاق التكنولوجيا، مايكروسوفت، الثلاثاء، عن نيته إيقاف الدعم التقني بشكل نهائي لمتصفح "إنترنت إكسبلورر 11" (آخر إصدارات المتصفح)؛ وذلك يوم 17 أغسطس 2021.
وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية، أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل؛ لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل؛ لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.
ووفق "سكاي نيوز" ظهر متصفح "إنترنت إكسبلورر" للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل "ويندوز 95"، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأولى من ظهوره؛ وفقًا لما أورده موقع "ذا فيرج" المتخصص.
لكن ومع ظهور العديد من المنافسين، انخفضت معدلات استخدام "إنترنت إكسلبورر" من 50% تقريبًا إلى 4% فقط في الوقت الحالي؛ علمًا بأن متصفح "غوغل كروم" يهيمن حاليًا على عالم المتصفحات بمعدل استخدام يفوق 71%؛ وفقًا لأرقام مؤسسات متخصصة.
يشار إلى أن عام 2002 كان العام الذهبي لمتصفح "إنترنت إكسلبورر"؛ حيث بلغ معدل استخدامه 95% تقريبًا.
وتسعى مايكروسوفت حاليًا إلى استعادة مكانتها في عالم برامج التصفح من خلال المتصفح "إيدج"، الذي ظهر للمرة الأولى عام 2015.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:37 AM
تسعى الشركة إلى استعادة مكانتها في عالم برامج التصفح من خلال "إيدج"
أعلن عملاق التكنولوجيا، مايكروسوفت، الثلاثاء، عن نيته إيقاف الدعم التقني بشكل نهائي لمتصفح "إنترنت إكسبلورر 11" (آخر إصدارات المتصفح)؛ وذلك يوم 17 أغسطس 2021.
وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية، أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل؛ لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل؛ لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.
ووفق "سكاي نيوز" ظهر متصفح "إنترنت إكسبلورر" للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل "ويندوز 95"، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأولى من ظهوره؛ وفقًا لما أورده موقع "ذا فيرج" المتخصص.
لكن ومع ظهور العديد من المنافسين، انخفضت معدلات استخدام "إنترنت إكسلبورر" من 50% تقريبًا إلى 4% فقط في الوقت الحالي؛ علمًا بأن متصفح "غوغل كروم" يهيمن حاليًا على عالم المتصفحات بمعدل استخدام يفوق 71%؛ وفقًا لأرقام مؤسسات متخصصة.
يشار إلى أن عام 2002 كان العام الذهبي لمتصفح "إنترنت إكسلبورر"؛ حيث بلغ معدل استخدامه 95% تقريبًا.
وتسعى مايكروسوفت حاليًا إلى استعادة مكانتها في عالم برامج التصفح من خلال المتصفح "إيدج"، الذي ظهر للمرة الأولى عام 2015.
، بعد 25 عامًا.. مايكروسوفت تعلن نيتها إيقاف دعم "إنترنت إكسبلورر 11" ،
المصدر : الخليج 365
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